San Isidro: Tareas de repavimentación en un tramo de la calle Tejedor, en La Horqueta

El Municipio de San Isidro comenzó con la repavimentación de 8cuadras de Carlos Tejedor, entre colectora Panamericana y Gurruchaga, en La Horqueta. Los cortes son parciales y por cortos periodos de tiempo para no interrumpir el acceso a las viviendas.

