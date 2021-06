Provincia Leasing financia la compra de equipamiento, maquinaria y vehículos para más de treinta distritos

También se presentaron acuerdos para los municipios de Adolfo Gonzales Chaves, Bragado, Coronel Suárez, General Viamonte, José C. Paz, Lomas de Zamora y Moreno.

Por su parte, Cuattromo remarcó: “Hemos trabajado con intendentes e intendentas de todos los signos políticos, porque lo importante es que las soluciones lleguen a los y las bonaerenses, y este trabajo surge de tres definiciones políticas del gobierno. En primer lugar, la decisión de integrar la conducción de Banco y Grupo Provincia, ya que estas soluciones y créditos no son posibles sin una coordinación de trabajo entre Banco, Leasing y Grupo”, detalló.