Juan Andreotti despidió a deportistas sanfernandinos que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio

Pedro Ibarra, jugador de “los Leones”, expresó: “Siempre rescato mucho que nos inviten antes de las competencias y no a la vuelta cuando nos va bien, eso habla del respeto de las personas. Muy contento de poder verlo a Juan Andreotti, lo conozco hace mucho y sé que está trabajando muy fuerte para que San Fernando siga creciendo. Venimos de un año difícil, casi que no tuvimos competencias internacionales y es muy difícil medirse, pero sabemos que nos preparamos muy fuerte y que llegamos de una muy buena forma física. Así que si nos metemos en ritmo rápido en los primeros partidos creo que Los Leones están para pelear el podio”.

