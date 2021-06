Vicente López cuenta con más de 15 puntos para realizarse el test rápido del virus del Sida

Si bien es recomendable extender el ofrecimiento del test de VIH a todos los grupos poblacionales, hay personas y circunstancias sobre las que es necesario enfatizar la oferta. Estas son, personas que deseen hacerse el test; personas frente a una probable situación de riesgo; personas con alguna ITS y su/s pareja/s sexual/es; personas embarazadas; parejas de personas con VIH; trabajadoras/es sexuales y personas usuarias de drogas.

Son gratuitos y se pueden hacer sin turno. No se requiere orden médica, estar en ayunas ni ser mayor de edad.