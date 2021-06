Vacunación contra el coronavirus: Primera dosis sin turno para grupos priorizados en Ituzaingó

A su vez, se informa a todos los vecinos y vecinas, que en caso que se les haya asignado el turno y no hayan podido concurrir al vacunatorio el día correspondiente, se pueden acercar con el turno vencido y DNI a la posta de vacunación más cercana a su domicilio, sin importar cuántos días han transcurrido desde la asignación del turno.

En caso de no estar registrados en la web , se realizará el ingreso de datos en el momento, y se los citará al día siguiente para poder ser vacunados/as.

Los mayores de 50 años; trabajadores de la salud, la educación y seguridad; mayores de 18 años con comorbilidades; y embarazadas que aún no hayan recibido la primera dosis contra coronavirus, podrán concurrir al vacunatorio más cercano a su domicilio, presentando DNI que acredite identidad y domicilio en el distrito, certificado de embarazo y documentación médica que acredite comorbilidad. Es importante reiterar que sólo se aplicarán primeras dosis.