Julio Zamora acompañó los festejos por el 25 aniversario del Polideportivo Martín Miguel de Güemes de Benavídez

“Estamos muy contentos de poder festejar esta fecha tan especial para el Polideportivo que tanto queremos. Con la pandemia no sabíamos si íbamos a poder llevarlo a cabo, pero ver a nuestra gente haciendo actividad física, tomando todos los recaudos, nos hace sentir muy felices”, expresó el director del Polideportivo Güemes, Sebastián Benedetti.

“Celebramos con vecinos, vecinas y profesores esta fecha especial con diversas actividades recreativas, respetando los protocolos sanitarios. Comienza a normalizarse la situación dentro de estos espacios, y hoy estamos festejamos los 25 años de este lugar, que inauguró el ex intendente Ricardo Ubieto. Sentimos orgullo de haber mantenido en el tiempo estas políticas públicas, la cual continuó en nuestra gestión con la construcción del Polideportivo de La Mascota. Actualmente, Tigre cuenta con 18 predios y 17 de ellos tienen pileta climatizada; eso realmente es motivo de satisfacción para toda la comunidad”, señaló Zamora.