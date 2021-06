La concejala Gisela Zamora encabezó el izamiento de la bandera del orgullo gay en Tigre

Indira, trabajadora municipal en el área de Derechos Humanos, puntualizó: “Hoy es un día muy emotivo porque una se siente orgullosa de ser lo que es, de no haber bajado los brazos y de estar de pie ante todo. Venimos luchando por tantos derechos que hoy se concretan, estoy feliz por el Cupo Laboral Trans que ya es ley, estamos dejando pasos firmes para las chicas que vienen después”.

