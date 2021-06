El Municipio de Morón comenzó la instalación de nuevas alarmas vecinales

Este sistema será un complemento al programa “Ojos en alerta”, que es una vía de comunicación directa con el Centro de Operaciones y Monitoreo para casos de emergencia. A través de este mecanismo se puede informar vía WhatsApp al Centro de Operaciones y Monitoreo y una vez recibida la alerta, se deriva según corresponda al Comando de Patrullas, SAME, Bomberos, Policía Local, Seguridad Ciudadana, Tránsito o Defensa Civil, permitiendo dar respuesta de forma rápida y eficaz al requerimiento.

