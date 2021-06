Malena Galmarini encabezó una jornada de limpieza en la Pista Nacional de Remo de Tigre

“Necesitamos que las industrias se concienticen, que tengan responsabilidad y los estados aumenten los controles a las industrias y nos ayuden a limpiar. Es importante, también que cada uno sea consciente, sea sensible a la importancia de cuidar la naturaleza. Somos responsables de cuidar el lugar donde vivimos”, concluyó la presidenta de AySA.

Felipe, uno de los fundadores de la organización no gubernamental Prosperar, expresó: “Creamos la campaña #SalvemosLaPista que se enmarca dentro de Prosperar Argentina, empezamos a trabajar en conjunto con clubes de remo para impulsar y levantar este reclamo que hace mucho tiempo los remeros y remeras vienen trabajando que es tratar de que el lugar en donde reman muchos remeros y remeras esté en mejores condiciones”.

Finalizada la jornada, la presidenta de AySA declaró: “Estoy muy emocionada de ver tanta juventud preocupada por el ambiente, por esta casa común. Hace un año que venimos trabajando, juntándonos con clubes de remo, con vecinas y vecinos comprometidos y con organizaciones de la comunidad que se preocupan no solamente por esta cuenca, la cuenca del Reconquista, sino por todos los cursos de agua. Desde AySA, lo que estamos haciendo es colaborar con ellos”.