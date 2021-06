Vicente López presentó el programa de ayuda escolar “Soy parte educando” desde la Escuela Dorrego

Previamente, la ex ministra de Seguridad.

Este programa educativo permite reducir la brecha de acceso a los métodos escolares que se utilizan en el contexto de la no presencialidad, todo esto es gracias a la articulación del estado municipal con la sociedad, tanto con comercios de los barrios, y vecinos.

María, madre de un alumno, señaló: “Estamos muy felices porque estas herramientas van a ayudar mucho a nuestros hijos para que puedan estar conectados. En mi caso, tengo un hijo que no puede ir a la escuela porque es de riesgo, y esta tablet lo acerca a sus compañeros y maestras”.

Al respecto, el jefe comunal Jorge Macri expresó: “El programa integra el esfuerzo de la Municipalidad, de muchos vecinos, de pequeñas y grandes empresas, y de ONG’s. El gran objetivo es que los chicos puedan estudiar y tengan todos las mismas oportunidades. Esta pandemia puso en evidencia que hay una brecha educativa muy grande. Nuestro gran objetivo es sostener presencia en el aula, pero cuando eso no ocurre, tener acceso a internet achica la distancia digital”.