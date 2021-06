El presidente encabezó un homenaje a los fallecidos por el coronavirus en la Argentina: “No los olvidaremos nunca”

En el transcurso del acto se leyeron los poemas “La meta”, de Hamlet Lima Quintana; “Océanos”, de Juan Gelman; y algunos versos de “La canción resuena siempre”, de Diana Bellesi; y Patricia Sosa y Lito Vitale interpretaron la canción “Nos veremos otra vez”, de Serú Girán; y Nadia Szachniuk y Juan Falú, “Zamba para no morir”.

Fernández indicó que “la pandemia abre un vacío, edifica un muro inmenso que nos impide abrazar a otros, vivir una parte de la vida”, y aseguró: “A quienes se han ido en este tiempo doloroso no los olvidaremos nunca”.