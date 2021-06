El Municipio de San Fernando llevó adelante un operativo integral de servicios junto a la ANSES

Por último, el vecino Mario agregó: “Esto nos viene bien porque podemos solucionar problemas y sacarnos dudas. Hoy aproveché vine más temprano y vacuné a mis dos perros y después realicé trámites en ANSES, me atendieron muy bien. Estoy muy conforme y espero que los sigan haciendo”.

Los vecinos también opinaron sobre el operativo integral. Por ejemplo, Andrea comentó: “Me acerqué para vacunar a mi gata y creo que es muy importante el servicio de zoonosis municipal, estoy conforme con la atención. Me parece excelente este operativo porque con el tema de la pandemia se hace difícil trasladarse de un lado a otro de la ciudad y que vengan acá es muy cómodo”.