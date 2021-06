¿Qué hacer con los pesos? Tres portafolios para invertir tus ahorros

Para mantener el balance en la cartera, se sugiere no dejar de incorporar un porcentaje menor de la misma en Plazo Fijo UVA, y en títulos públicos con ajuste CER del tramo medio/largo de la curva, como el TX26, TX28 y/o DICP, con rendimientos que van aproximadamente desde el 6% a algo más de 8,5% sobre la inflación. Considerar también el ya mencionado FCI 1822 Raíces Inversión, para potenciar la diversificación y exposición a instrumentos que sigan a la inflación. Y por último, Títulos Públicos Dolarizados como el AE38 y/o AL41, con rendimientos en niveles algo superiores al 18% y 16% anual en dólares respectivamente, y el ya mencionado GD35 con legislación extranjera, en niveles de 16,4%, con buena relación entre cupón y duration. Bajo el supuesto de un escenario de acuerdo con el FMI y recuperación económica post pandemia, los bonos argentinos pueden presentar una gran oportunidad.

Se considera con buena potencialidad sectores relacionados al consumo discrecional y actividades financieras, los cuales suelen presentar comportamientos procíclicos, creciendo junto a la economía del país referente, la que se encuentra en franca recuperación. Dentro de consumo, podemos mencionar, como interesantes alternativas, a los activos de Nike y Disney, y dentro del sector financiero, a los Cedear de Bank of America y JP Morgan. En tecnología, y sobre todo a largo plazo, firmas como Amazon, Apple y Nvidia seguramente sean opciones interesantes.

De hecho, en las últimas semanas, se ha notado ya una interesante recuperación de precios y de volúmenes operados. En este caso Banco Provincia ve potencialidad en papeles de bancos, y acciones como Mirgor, Molinos, Pampa o TGS. Inversores de este tipo podrían optar por un análisis particular de papeles puntuales en base a fundamentos y potencialidad esperada. Aunque también pueden contar con el mencionado FCI 1822 Raíces Valores Negociables, con buena diversificación y correlación cercana al Índice Merval.

Para este perfil particular, y basados en las mencionadas expectativas respecto a la evolución de los índices de precios, se sugiere la inclusión de bonos ajustables por CER, en especial, aquellos del tramo corto/medio de la curva de rendimientos de instrumentos de este tipo, como por ejemplo el TX22, en niveles de 0,5%+CER, mejor posicionado en relación con los bonos que vencen en 2021, con rendimientos actuales en terreno negativo. También el TX23, con rendimientos que se ubican en niveles por encima del 3%+CER. Una buena alternativa, en este sentido, es el mencionado FCI 1822 Raíces Inversión.