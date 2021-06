Brown: Políticas de Estado sólidas para reducir la pobreza y la marginalidad en Argentina

Finalmente, sobre las próximas elecciones, el hombre del peronismo bonaerense ve a un oficialismo en el intento de consolidarse “con gente muy valiosa”, y la oposición, “también con planteos positivos, se está peleando y es un gravísimo error”. El Frente de Todos “triunfó a través de la unidad, y si la oposición quiere ganar debe insistir por un acuerdo en sus filas, porque mientras existan divisiones no tienen posibilidad de éxito”.

El referente reflexionó que “si hace 20 años se fijaban políticas de Estado, si, la Argentina tendría problemas, pero no tengo dudas que la marginalidad y la pobreza sería considerablemente menor”. “Hay que apostar al futuro, y ese camino lleva tiempo”, sostuvo, mientras consideró que “la gente comprenderá esa propuesta, y cuando vea el horizonte claro, acompañará”.

“Nos cuesta tremendamente tener políticas de Estado sostenidas durante años por los distintos partidos políticos en el poder”, dijo el directivo del banco BICE. “Tenemos una política hoy, y mañana otra, mientras nos ocupamos de coyunturas electorales”, exclamó. “Pasamos de pretender un liberalismo absurdo a un populismo ridículo”, afirmó ‘Tato’ Brown, al momento que pidió acompañamiento al agro, ya que “atacarlo no tiene ningún sentido, porque es un sector que es industria pura”.

Durante la presidencia de Nestor Kirchner, “pareció que los consensos se rompieron, y allí renacieron las dificultades”, consideró el ex ministro, quien criticó que existan esas peleas “en un país subutilizado, con posibilidad de multiplicar su generación de riqueza”.

“La premisa central del Movimiento Productivo Argentino está en el crecimiento económico y la generación de empleo”, para lo que son fundamentales, entiende, “estructuras empresarias y la creación de riqueza, porque sin esto no hay trabajo digno”. “En la Argentina tenemos una cantidad inmensa de trabajadores informales, que sumado a los subsidios sociales, expone una situación de falta de crecimiento y resolución de cuestiones profundas del país”, exclamó Carlos Brown.