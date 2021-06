Moreira, Katopodis y Cafiero inauguraron un Centro de Atención de Consumos Problemáticos en San Martín

Las casas de día para jóvenes son espacios públicos destinados a la prevención y la atención de la población joven que atraviesa problemáticas de consumo de sustancias. Trabajan desde un abordaje integral y articulado en cada territorio, para el cuidado de los y las jóvenes, sus trayectorias y sus contextos para la construcción de un proyecto de vida más saludable. Son espacios inclusivos, accesibles y de puertas abiertas en los que no hay requisitos para el ingreso.

“Vamos a llevar adelante la construcción de 50 nuevas casas de día”, señaló Cafiero al respecto, y puntualizó: “En estos 18 meses en ningún momento se detuvo el trabajo, y en ningún momento la pandemia o las dificultades económicas fueron parte de una excusa. El peronismo no pone excusas, el peronismo pone obra pública, trabajo y amplía derechos”.