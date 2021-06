Por último, Juan Carlos celebró: “Es muy importante porque estamos más cuidados. En este lugar somos como una familia y estamos muy contenidos. No me dolió nada el pinchazo, lo recomiendo”.

En tanto, Roberto señaló: “Recomiendo fuertemente la vacunación y que la gente colabore cuidándose, tener la segunda dosis me deja más tranquilo porque estoy más protegido. Muy agradecido con todo el personal de salud”.

Al respecto, el secretario de Salud Pública, Marcelo Campos, explicó: “Estuvimos en el Hospital Do Porto inmunizando con la segunda dosis a 29 abuelos que se encuentran internados aquí, así que es un día de mucha felicidad. Ya llegamos a 97 mil aplicaciones en todo el Municipio y la isla no es un mundo aparte por eso la inversión que lleva San Fernando con 3 hospitales, centros de salud y las lanchas recorriendo todo nuestro Delta”.

El Municipio de San Fernando acompañó a PAMI en la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el coronavirus a los adultos mayores del Hospital Do Porto, ubicado en Paraná de las Palmas y Carabelas. La primera dosis se aplicó a principios de abril.

San Fernando y PAMI aplicaron la segunda dosis contra el coronavirus a los adultos mayores del Hospital Do Porto