Lo único con lo que se retiraron las personas afectadas fue con una suerte de “certificado” que aclaraba que se habían apersonado al lugar y que no habían sido inoculadas debido a la “falta de segundo componente” de la vacuna Sputnik”.

Lo que ocurrió esta mañana en la sede de la UNPAZ no tiene precedentes, dada la cantidad de vecinos -en especial abuelos- que acudieron a su turno asignado: Unas 1200 personas se movilizaron para completar el esquema de vacunación, por lo que esperaban desde hace meses, pero se encontraron con que en el lugar sólo contaban con 150 vacunas.

A las irregularidades ya conocidas en el plan de vacunación, se sumó esta sábado una situación que trajo más inconvenientes a la gente: Cientos de abuelos fueron a la sede de la Universidad Nacional de José C. Paz con turno asignado para la segunda dosis de la Sputnik V pero se encontraron con que ya no había ese componente.

Cientos de abuelos fueron a vacunarse pero no había más dosis de Sputnik

José C. Paz