“Cachivache y papelón”: Así definió Jorge Macri a la interna de Juntos por el Cambio

“Lo veo complicado. Para mí la unidad es una bandera muy importante. Yo conozco mucho esta provincia. Sé lo difícil que es obligar a todo el mundo ir a una interna, una PASO. Hay que tener en cuenta que la Unión Cívica Radical tiene su candidato también. Elisa Carrió también plantea que quiere ser candidata. Entonces al baile del Pro agregale otros bailes. La veo más complicada que otras veces”, dijo el jefe comunal, quien no habló de sus propias intenciones en el plano bonaerense.

“Fue una buena reunión. Para mí fueron importantes algunas cosas, detalles como no cambiar el nombre ya que tenemos una identidad. Y otro de los datos importantes fue tratar de poner el esfuerzo en la búsqueda de unidad en todos los distritos”, aceptó Jorge Macri, pero no del todo. “Se ve que algunos creemos más en eso que otros”, deslizó sin dar nombres.

Autocrítico, el intendente ilustró en referencia a la pulseada por los cargos de cara a las PASO de septiembre: “Es esta sensación de políticos peleando por el queso. A mí no me hace sentir muy cómodo. Yo hubiera querido un escenario distinto, pero hace falta que todos quieran lo mismo”.

“Se ha generado un desorden, que no es atribuible a mí en este caso, si querés, más allá de la discusión dentro del Pro, y que pone en riesgo que nos presentemos casi como un cachivache de cara a la sociedad. Estamos en un límite de eso, de hacer un papelón”, dijo Macri.