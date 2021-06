Vicente López cuenta con el primer mirador de aves del corredor norte

La construcción del observatorio de aves ayudará a resaltar los rasgos naturales de la costa rioplatense, y formará parte de la puesta en valor que viene realizando el municipio en este espacio, combinando el diseño tradicional de un parque con las características naturales del ambiente. Esto no solo sumará espacios verdes para el esparcimiento sino que también revalorizará la flora y fauna nativa, brindando al paisaje urbano una belleza que tiene un sello inconfundible, el de una identidad propia.

