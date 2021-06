La Provincia dispuso la vacunación libre para mayores de 50 años y embarazadas

Este viernes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof anunció que a partir de mañana todos los y las bonaerenses mayores de 50 años y las personas embarazadas que aún no haya recibido la primera dosis contra el coronavirus podrán acceder a vacunación libre en cualquiera de las postas de los 135 municipios, presentando el documento que acredite domicilio en la Provincia y documentación que acredite el embarazo, de corresponder.

