Posse: “Ya no da para más tener candidatos de la Capital Federal”

En relación a la ex gobernadora María Eugenia Vidal explicó que “hubiésemos querido que fuera candidata en la provincia de Buenos Aires, pero son decisiones personales”.

En declaraciones a Radio Provincia, indicó que encabezará una lista por el radicalismo y agregó que la posible incorporación de Facundo Manes al partido “es un buen aporte, aunque aún no tomó una decisión si será candidato”.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, afirmó que “ya no da para más” que las listas de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires “las integren candidatos de la Capital Federal”.

