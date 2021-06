La Provincia puso en marcha 121 nuevos patrulleros para La Matanza

El dirigente y ex ministro del.

“Estos son los resultados de un plan de equipamiento que nos ha permitido incorporar hasta aquí 2.200 patrulleros en toda la Provincia, a lo que se suman recursos para la profesionalización y el entrenamiento de la Policía”, afirmó Berni y añadió: “Trabajamos junto a todas y todos los 135 intendentes porque no se pueden generar políticas de seguridad por fuera de un marco de inclusión social”.

En el marco del programa Integral de Seguridad de la Provincia, se incorporan 101 vehículos y 20 pick up, que sumados a los entregados en abril suman un total de 241 patrulleros adquiridos por La Matanza para reforzar el esquema de seguridad en el distrito. A través del convenio firmado con la Provincia, la inversión superó los 1.500 millones de pesos.

Desde la sede del Centro Universitario de la Innovación, Kicillof destacó que “como en toda la Provincia, aquí en La Matanza se hablaba mucho sobre la seguridad, pero durante cuatro años solo contaban con 50 patrulleros, muchos de ellos en mal estado”. “Si no se brindan las herramientas y se invierte en la formación profesional de la Policía, entonces la seguridad es solo un discurso”, subrayó y agregó: “En vez de llenar de carteles con promesas que no se cumplen, nosotros invertimos para brindarles a los vecinos las soluciones que necesitan”.