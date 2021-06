A pesar de las notables diferencias que existe en el seno del Frente de Todos sanmiguelino, Luque asegura que trabajan en conjunto, con consensos, pero el panorama no es similar para lo electoral: “es difícil que haya acuerdo porque hay posiciones diferenciadas, pero habrá que esperar los cierres”.

También el hombre del Frente Renovador criticó la gestión de la pandemia por parte del gobierno municipal, opinión basada “en allegados que estuvieron muy complicados y que no fueron atendidos en los hospitales de San Miguel, los que se terminaron internando en otros distritos”.

Adrián Luque dice el oficialismo del Concejo no interviene para que los funcionarios respondan los pedidos de informe, mientras tanto “los ediles del oficialismo tenían información y la brindaban en el recinto”.

A pesar de las ultimas apariciones de varios médicos que encabezan los reclamos acompañando acciones militantes de espacios peronistas, Luque no considera que el conflicto esté incentivado por la política en un año de elecciones.

Luque: “En San Miguel no hay un sistema de salud de excelencia como tienen los distritos vecinos”