El Municipio de Morón y Nación brindarán internet accesible en barrios populares

Asimismo, el presidente de ENACOM señaló que “firmamos este convenio para que más de 700 familias de barrios vulnerables puedan acceder a una conectividad justa y razonable”. “La conectividad pasó a ser imprescindible por el trabajo, el estudio y el entretenimiento, y no podemos negarle la posibilidad a la gente que menos tiene de estar en igualdad de condiciones con la que más tiene. Este es el sentido de por qué el Estado brinda este tipo de programas”, remarcó.

En este sentido, el jefe comunal detalló que esta política tiene como fin “llevar internet a los barrios, con infraestructura que desarrollaremos desde el Estado municipal, a través de nuestra Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, que es un instrumento de gestión”. “Lo que buscamos es que llegue internet a todos los rincones de nuestro distrito, que no esté orientado en función de las capacidades adquisitivas de cada comunidad porque hoy la conectividad es un servicio esencial e imprescindible, un derecho humano. Mucho más en este momento de pandemia, es absolutamente necesario para estudiar, investigar, comunicarse, estudiar y trabajar, entre otras cuestiones”, añadió.