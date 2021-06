Jorge Macri y familiares de víctimas visitaron un destacamento de seguridad

Los 67 Puntos Seguros que tiene Vicente López son dispositivos de alerta, con comunicación visual y sonora, ubicados en la vía pública y conectados con el Centro de Control Ciudadano, donde un operador atiende cada llamado y envía al lugar los recursos necesarios de seguridad, defensa civil, tránsito o SAME. Además, cuentan con cámara domo, speaker y botón de pánico.

This site is protected by wp-copyrightpro.com