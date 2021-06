Se otorgará un subsidio a nueve centros de jubilados del partido de Escobar afectados por la pandemia

En el marco del Programa Nacional de Subsidios Solidarios a Centros de Jubilados y Pensionados, y en coordinación con la Municipalidad de Escobar, el PAMI entregará subsidios a nueve centros de jubilados y pensionados del distrito para afrontar los gastos que no pudieron cubrir producto de las restricciones de cuidado frente a la pandemia.

