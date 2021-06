Por alerta epidemiológica en Brasil, el Municipio de Tigre recomienda vacunarse contra el Sarampión

Las personas que se incluyan dentro de estas poblaciones deben concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio, de lunes a viernes entre las 8 y las 16. No es necesario contar con orden médica para recibir la dosis. Todas las vacunas del calendario nacional son completamente gratuitas.

La gestión local convoca a vecinos y vecinas que no hayan completado el esquema de inmunización, a acercarse a los centros de salud más cercanos a su domicilio. No es necesario contar con orden médica. Todas las vacunas del calendario nacional son totalmente gratuitas.