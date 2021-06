Intendentes y dirigentes del Pro respaldaron la candidatura de Santilli en la Provincia, y Vidal jugaría en la Ciudad

Vidal tendría decidido ser candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, rechazando así el pedido del ex presidente, quien había asegurado que haría “una enorme diferencia” como postulante en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas.

Otro de los asistentes fue el diputado provincial Alex Campbell, hombre de confianza de María Eugenia Vidal. Su presencia en el cónclave realizado en Tres de Febrero se traduce en un respaldo de la ex gobernadora a la llegada de Santilli a tierras bonaerenses.

También estuvieron presentes el diputado nacional Cristian Ritondo; y los ex intendentes Ramiro Tagliaferro, de Morón; y Nicolás Ducoté, de Pilar.

Por “La territorial” estuvieron presentes Lucas Delfino, de Hurlingham; Martiniano Molina, de Quilmes; Santiago López Medrano, de San Martín; Alejandro Finocchiaro, de La Matanza; Agustina Ciarletta, de San Fernando; Gastón Di Castelnuovo, de Ituzaingó; Gabriel Mércuri, de Lomas de Zamora; Leandro Costa, de Escobar; Ezequiel Pazos, de José C. Paz; Santiago Mac Goey, de Cañuelas; Rubén Barabani, de Ezeiza; Evert Van Tooren, de Esteban Echeverría; Segundo Cernadas, de Tigre; Guido Giana, de Presidente Perón; Rita Salaverry, de Luján; Pablo Alaniz, de Florencio Varela; y Carlos Kambourian, de Malvinas Argentinas.

