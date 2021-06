El salvamento tuvo lugar en la puerta del Destacamento 2 de Loma Hermosa, a donde acudieron los familiares de la beba que no podía respirar a razón de una obstrucción en la garganta. La capacitación de los voluntarios permitió salvarle la vida a la criatura.

Bomberos de San Martín salvan la vida de una beba que no podía respirar