Malena Galmarini y Jorge Ferraresi firmaron convenio para continuar trabajando en la planificación del conurbano

El Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial busca promover procesos integrales de planificación territorial para las ciudades y las áreas no urbanizadas con funciones ambientales o productivas, con el objetivo de fortalecer las capacidades estatales de gestión del suelo a partir de la articulación institucional para el desarrollo sostenible, integrado e inclusivo.

Finalizada la reunión en el Ministerio, la Presidenta de AySA expresó: “Es un placer trabajar con Jorge, y es fundamental la acción conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y AySA. Lo que hicimos hoy fue formalizar un trabajo que venimos haciendo hace tiempo. Desde la importancia que le da el Presidente Alberto Fernández, el Ministro Jorge Ferraresi y el Ministro Gabriel Katopodis, no solamente a viviendas con servicios, sino básicamente a enfocarse en cómo generar movimiento económico a través de la obra pública, para argentinos y argentinas, y la importancia de tener trabajo, cuidar su salud y por supuesto cuidar el medio ambiente”.