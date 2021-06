Concejo Deliberante de San Miguel: Rechazan un pedido de interpelación al intendente Jaime Méndez

En este sentido, reivindicó la tarea “del resto de los profesionales” del Larcade. “No quieren ser víctimas de los sindicatos que no los representan, lamentamos esta situación y siempre vamos a apostar a la solución de los conflictos por la vía que corresponda”, indicó.

“Este proyecto busca traer soluciones, busca contar con información. No se puede esconder”, expresó Cristian Mayal, del Frente de Todos. “Estamos en un momento donde la comunidad de San Miguel espera una respuesta de parte de la política”, agregó.