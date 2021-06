Asumió la nueva secretaria de Salud de Tres de Febrero

Trabajó en el Ministerio de Salud de la Nación, en la Dirección de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades No Transmisibles, de 2011 a 2016; diseñó e implementó la Red Pública de Salud Amba – Ministerio de Salud de de la Provincia, de 2016 a 2019; y fue coordinadora general operativa de Gerencia de Medicamentos del PAMI.

