Primera sesión mixta del Concejo Deliberante de Tigre

Segundo Cernadas presentó la primera sesión mixta, virtual y presencial, para que los concejales que deban mantenerse en aislamiento puedan participar de los encuentros. Con la participación de 11 concejales presentes en el recinto y 2 de modo virtual, se llevó adelante la séptima reunión que desde este año se transmite de modo on line.

This site is protected by wp-copyrightpro.com