Junto a autoridades de la Provincia, Sujarchuk entregó subsidios para mejoras habitacionales

El programa está destinado a grupos familiares residentes en barrios inscriptos en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos. En una primera etapa, se destina un subsidio no reembolsable de 25 mil pesos para que cada grupo familiar realice mejoras habitacionales. En una segunda etapa, se otorga a cada grupo familiar un microcrédito de 25 mil pesos para continuar con las tareas iniciadas. En este sentido, Pascolini anunció durante el acto que tanto el monto del subsidio como del microcrédito, fijados oportunamente en 25 mil pesos, aumentarán ahora a 40 mil pesos, sumando un total de 80 mil pesos.

“La demanda habitacional no es un número ni un gasto, son nombres, rostros y familias que aspiran a mejorar sus condiciones de vida. Por eso es necesario que exista una plataforma legal, transparente, real y concreta para que el único privilegio sea que el apoyo del Estado llegue donde más se lo necesita”, expresó el jefe comunal.