“Al Estado no le son indiferentes las personas en situación de calle”, afirmó Ghi

El Operativo Abrigar asiste con alimentos, abrigos y elementos de higiene a personas en situación de calle en los meses de bajas temperaturas. Estas tareas se complementan con distintas recorridas y la Casa Comunal, que se realizan todos los días del año.

En Morón, el Estado municipal puso en marcha el Operativo Abrigar con recorridas nocturnas por todo el territorio llevando viandas calientes, realizadas por instituciones sociales y religiosas, y un desayuno seco. Las comidas se realizaron respetando una dieta que diagramaron nutricionistas del equipo municipal. Además, hace entrega de frazadas, ropa, elementos de higiene personal y controles médicos.

En este sentido, el intendente Lucas Ghi explicó el funcionamiento del operativo: “Todas las noches se prepara la estrategia de intervención en calle para abordar situaciones muy sensibles de personas que se encuentran en situación de calle. A quienes se les ofrece, entre otras cosas, venir a transitar esa experiencia tan delicada en un espacio que brinda el municipio de Morón que es la casa comunal”.

La Casa Comunal y el Dispositivo de Atención a la Población en Situación de Calle se realizan durante todo el año. En ambos espacios, que trabajan de lunes a lunes con un equipo de operadores y profesionales, se asisten a personas en términos de acompañamiento, salud, abrigo -frazadas y ropa- y alimentos.

El programa cuenta con una escuela que desarrolla encuentros semanales con un equipo docente de adultos de la provincia de Buenos Aires, que se complementan con diferentes actividades y talleres culturales. El gobierno local también lleva a cabo las gestiones necesarias para la restitución de derechos vulnerados, como a la identidad, acceso a la salud, a la justicia, a programas sociales de protección económica, entre otros.

La secretaria de Desarrollo Social, Roxana Pierpaoli, detalló que desde el Municipio “se recorren todos los puntos de Morón llevando frazadas, abrigo, artículos de higiene y una vianda caliente, además de fruta. Durante la tarde también hacemos recorridas y acercamos una merienda. El dispositivo también está articulado con el sistema de salud. El vínculo nos permite reconstruir la falta de Estado que en algún momento hubo”.

Además, las políticas de asistencia cuentan con un Centro de Día y uno de Noche. En el primero se reciben a 45 personas aproximadamente por día, donde se les brinda desayuno, la posibilidad de ducharse, cambiarse la ropa y un almuerzo, respetando todos protocolos necesarios para evitar la propagación del coronavirus.

Mientras que, en el Centro de Noche, se albergan todos los días, desde las 20 a las 8, a personas que ya son abordadas desde los Dispositivos de Atención, y que desean pernoctar. También se les facilitan la tramitación del documento y la inserción a diferentes programas de empleo. Hasta el momento, ya se incluyeron a 10 personas al programa Potenciar Trabajo, el cual brinda un ingreso fijo que permite en algunos casos poder solucionar la situación habitacional.

“Al Estado no le es indiferente ninguna persona, ningún vecino y vecina de esta ciudad que le toque atravesar una experiencia tan traumática como no contar con ningún espacio, con un hogar. No hay ningún vecino que sea invisible. Nos hacemos cargo, generamos políticas, contenemos, abrigamos y cuidamos de manera integral”, concluyó el intendente de Morón.