El ministro de Trabajo de Nación y su par de la Provincia visitaron Tres de Febrero

“Son la materialización de la idea que tiene el gobierno de que el Estado tiene que estar cerca de la gente. No hay Estado sin territorialidad, por eso que remos acercar todas las herramientas de ministerio a todos los que lo necesiten en los diferentes puntos del país”, dijo el dirigente del Movimiento de Restauración Peronista, al tiempo que ponderó “el rol de los compañeros en los territorios y el vínculo con los intendentes” para el desarrollo de los operativos.

Juan Manuel Barrientos, funcionario del Ministerio de Trabajo nacional a cargo de los operativos “Agencia Móvil”, participó de toda la actividad y expresó: “Estamos muy contentos de recibir a Claudio Moroni en Tres de Febrero, y para nosotros el acompañamiento de su cartera para con los vecinos del distrito es fundamental”. “El ministro no solo ha trabajado durante la pandemia para mantener los puestos de trabajo, sino que a través de los programas del área se busca generar empleo de calidad”, agregó.