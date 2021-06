¿Cómo será la renovación de la línea Mitre?

Por caso, se mejorará el sistema eléctrico con dos nuevas subestaciones en Belgrano C y otra en Vicente López, que permitirán ponerle fin a las suspensiones o demoras del servicio. Además de la renovación del cableado, se optimizará las subestaciones de rectificación San Isidro, Núñez, Palermo, San Fernando, Olivos y Victoria.

“Tener estaciones seguras y modernas es reconocer derechos, no solamente para cada usuario y usuaria, sino también para los y las trabajadoras ferroviarios”, sentenció el titular de Trenes Argentinos Infraestructura i, al tiempo que destacó la decisión política para avanzar con los trabajos por primera vez en cien años.