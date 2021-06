Intendentes del Pro respaldaron a Santilli pero Macri pidió que Vidal siga en Provincia

El dirigente y ex ministro del.

Del encuentro no participó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que rechaza abiertamente la injerencia de porteños en territorio bonaerense y ya trabaja por su candidatura a diputado nacional. La interna parece inevitable.

Ayer, los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de La Plata, Julio Garro; de Bahía Blanca, Héctor Gay; y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se reunieron en Lanús, gestionado por su par Néstor Grindetti, en un encuentro del que participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su segundo, Diego Santilli, quien se perfila para encabezar la lista de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el ex presidente Mauricio Macri pidió por la continuidad territorial de María Eugenia Vidal.