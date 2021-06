La crisis que atraviesa hace años la provincia de Buenos Aires producto de malas gestiones y de un gobernador que no encuentra el rumbo se acentúa cada vez más y ha llevado esta semana a una imagen que impacta. Un hombre en una mesa carneando literalmente a un perro para servirlo como alimento en una olla popular.

No es San Miguel sino Quilmes donde carnean perros para ollas populares