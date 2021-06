El plan de vacunación suma hoy casi dos millones más de vacunas

En tanto, Vizzotti precisó que “ninguna dosis de ninguna vacuna vence”. “La primera dosis genera casi el 80 por ciento de inmunidad y la segunda dosis la completa y le da más duración”, remarcó, y señaló que “estamos trabajando no solamente para que se sigan iniciando esquemas, sino para que lleguen segundas dosis y se completen”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com