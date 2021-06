Fuentes policiales señalaron a Télam que entre las pruebas obtenidas en el celular se la víctima se observaron viejas fotografías de la mujer exhibiendo lesiones de varias partes de su cuerpo, por lo que la fiscalía intenta establecer si se trataron de agresiones que padeció Rota y que no fueron denunciadas en su momento.

La hermana de la víctima fue quien señaló a los investigadores los distintos hechos de violencia de género generados por Nicolini ante su ex pareja y madre de su hija de 8 años durante varios años hasta que se separaron.

Según las fuentes, el fiscal Correa ordenó la detención de la ex pareja de la mujer luego del testimonio de amigos y familiares de Rota y del análisis del teléfono celular de la víctima y del sospechoso.

Los investigadores del crimen de Marcela Rota, la mujer de 44 años que fue hallada con un balazo en el pecho dentro de su auto en el límite de las localidades de Ciudadela y Ramos Mejía hace 10 días, detuvieron a su ex pareja, aunque en principio en el marco de una causa paralela que se inició por presuntas amenazas y lesiones que sufrió la víctima en 2015.

Detenido ex pareja de la mujer asesinada entre Ramos Mejía y Ciudadela