“Jóvenes por Argentina” participaron de un encuentro virtual junto a Randazzo, Urtubey, Camaño y Jofré

“Gracias a los cientos de jóvenes que ayer se sumaron a proponer ideas para pensar juntos el país que queremos. Construyamos entre todos una revolución cultural educativa y del trabajo, para que la única salida a oportunidades en Argentina, no sea la de Ezeiza”, publicó hoy en redes, el concejal de Tres de Febrero, Martín Jofré.

Al margen de la situación de los jovenes, quizás el sector más afectado no solo económicamente sino también psicológicamente por las restricciones dictadas por el gobierno nacional en medio de la pandemia, hubo un claro posicionamiento electoral por parte de los alocutores, con marcadas diferencias con Frente de Todos, y también con las políticas de Cambiemos durante sus administraciones, aunque el macrismo quedó en un segundo plano al momento de las críticas.

Del zoom también participaron la dirigente de Florencio Varela, Florencia Casamiquela; el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti; además Urtubey, Camaño y Jofré.

Florencio Randazzo busca revancha tras el magro resultado electoral obtenido en 2017, donde apenas alcanzó un 5,73% de los votos. De la mano de la diputada nacional Graciela Camaño, y con el respaldo del ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, ya se muestra abierto al debate político. Este viernes, el ex ministro del Interior participó como figura destacada en un encuentro con jóvenes bonaerenses convocado por el referente de Tercera Posición, Martín Jofré.