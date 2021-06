Nardini y Guerrera inauguraron la cuarta estación renovada de Malvinas Argentinas

Por su parte, Guerrera, dijo: “Leo Nardini es un gran intendente que trabaja por el bien de sus vecinos. Por eso hoy se beneficia a más de 6 mil personas con mejores condiciones en sus viajes, mayor seguridad, confort. Vamos a ir por las 3 estaciones que nos faltan de Malvinas para tener la totalidad de las mismas. En este año y medio se logró lo que no se logró en épocas normales con el gobierno anterior de promesas incumplidas. Esto tiene aún más valor para nosotros y la gente”.

