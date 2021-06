Juan Andreotti inauguró la plaza del barrio San Jorge, en Virreyes

En tanto, Rocío manifestó: “Muy linda quedó la plaza y el mural, espero que los vecinos la cuiden. Antes era un terreno descuidado y ahora cambió mucho la zona, los chicos tienen una plaza y la pelota no se les va a la calle, eso nos deja más tranquilos como padres. Además, ahora pueden jugar un rato antes de entrar al jardín, así que estamos muy felices por esta obra”.

Asimismo, detalló las funcionalidades del nuevo lugar: “Estamos inaugurando esta plazoleta con cancha de fútbol y juegos, junto a donde hace poco inauguramos el Jardín de Infantes 902, el único con jornada doble en el distrito”. “También estamos programando otras obras en el barrio, vamos a renovar a nuevo sus dos plazas y estamos construyendo otra Escuela de Oficios, y eso muy importante porque va a estar vinculada no solamente con lo que necesita el Municipio, sino con el futuro Parque Industrial sobre la Ruta 202. Vamos a trabajar en comunidad para capacitar a los vecinos y que puedan ingresar en el futuro Parque Industrial. Por todo esto, estoy muy contento de estar en el barrio inaugurando esta hermosa plaza”, concluyó.