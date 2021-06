Desbaratan un búnker de droga, detienen a 3 personas e incautan más de 400 gramos de cocaína en Garín

Los trabajos de inteligencia consistieron en seguimientos a pie y en automóviles policiales no identificables, el análisis de imágenes digitales y filmaciones aportadas por el Centro de Monitoreo municipal y el Móvil Centro de Operaciones de Escobar, y fueron realizados por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas Zárate-Campana, el Comando de Patrullas de Escobar, Preventores Comunitarios y el fiscal Matías Ferreirós.

This site is protected by wp-copyrightpro.com