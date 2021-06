Moreira y Katopodis recorrieron la puesta en valor de la calle Perdriel

Durante la visita, el jefe comunal destacó: “Seguimos avanzado con la remodelación de las calles de nuestra ciudad junto al gobierno nacional. No son obras aisladas, forman parte de un plan integral y estratégico de renovación de las principales arterias de San Martín”. Y agregó: “Cada una de estas obras fueron pensadas para mejorar el tránsito, la circulación y el espacio público. Son trabajos que en muchos casos le cambian la calidad de vida a la gente”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com