Motociclista a más de 100 kilómetros por hora terminó abajo de una camioneta

Cámaras privadas dejaron registro de la velocidad excesiva de la moto, situación que terminó de manera adversa para su conductor, pero que afortunadamente no terminó con la vida de terceras personas.

La recientemente reparada calle Perdriel de San Martín brindó las condiciones ideales para que un motociclista ponga a prueba la velocidad de su rodado. A más de 100 kilómetros por hora, no tuvo en cuenta la máxima de 40 y terminó estrellándose con una camioneta en el cruce de Mariano Acosta.