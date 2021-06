Contundente respaldo a la vuelta a clases presenciales en el conurbano

En las redes sociales de SM Noticias, el apoyo a la vuelta a clases fue importante. Tanto en Instagram como en Facebook , el voto positivo por la presencialidad fue mayoritario. En la red de la camarita, el 61% de los lectores que participaron dijeron estar de acuerdo con el regreso a las aulas. En votos: 366 por el sí, y 235 por el no.

This site is protected by wp-copyrightpro.com