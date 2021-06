Por otra parte, el comandante de adiestramiento de la Fuerza Aérea, brigadier Oscar Palumbo, remarcó la importancia del trabajo en conjunto y destacó: “Es importante que la Fuerza Aérea Argentina se vea como servidora y no como una institución aislada de lo que es la ciudad, porque nosotros somos parte de la comunidad. Agradezco al Municipio por lo que transmiten y al club esta reciprocidad que tenemos en cuanto a lo que hemos firmado, de manera tal que seamos parte de este gran distrito, que es Morón”.

Tras finalizar el encuentro, el jefe comunal expresó: “El Club Deportivo Morón ha dado un paso extremadamente significativo en la vida institucional que es seguir tejiendo alianzas que redunden en mejoras para la comunidad. En este caso, estas dos instituciones han celebrado un acuerdo que va a impactar positivamente en los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y en particular para los socios y socias del Club Deportivo Morón”.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, acompañó la firma del convenio que realizaron la Fuerza Aérea Argentina y el Club Deportivo Morón para la entrega de 13 hectáreas y media de la ex base aérea a la institución deportiva. En ese espacio, se creará un complejo deportivo destinado a las divisiones inferiores del fútbol masculino y el crecimiento del fútbol femenino. De esta manera, con la cesión del espacio el club prevé realizar dos canchas de fútbol con vestuarios. Se trata de una obra que ya cuenta con un proyecto elaborado por la actual comisión directiva a desarrollar en etapas a corto, mediano y largo plazo.

El jefe comunal acompañó la firma del convenio que otorga 13 hectáreas y media de la ex base aérea al club moronense. El espacio estará destinado a la creación de dos canchas de fútbol con vestuarios.

El Municipio acompañó la cesión de tierras de la ex base aérea al Club Deportivo Morón