Avanza el proyecto del Centro Municipal de Educación Superior en Morón Sur

Tras la firma y recorrida por el lugar, Ghi detalló que “estamos pensando en distintas carreras para que los chicos y chicas, o cualquier adulto, que tenga ganas de dar un paso más en materia de educación superior, no tenga que movilizarse hacia largas distancias sino que tenga la universidad cerca, en su lugar”.

